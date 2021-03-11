Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена продолжает выступать против строительства «Северного потока 2». Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил во время слушаний в Конгрессе госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что газопровод в первую очередь «угрожает интересам Украины и Польши».

«Российско-германский газопровод противоречит принципам энергетической безопасности наших партнеров из Евросоюза. Но в первую очередь он угрожает экономическому и стратегическому положению Польши и Украины», — отметил Блинкен.

Кроме того, госсекретарь напомнил, что правительство Байдена уже ввело санкции в отношении российского корабля «Фортуна», принимавшего участие в строительстве «Северного потока — 2», а также анализирует возможности расширить их и на другие организации, задействованные в этом процессе.

«К сожалению, газопровод уже на 95% построен, но мы ясно даем понять, что мы против его завершения», — подчеркнул госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».