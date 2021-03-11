Сеул, , 09:13 — REGNUM В сети появились фотографии испытаний тестового экземпляра кроссовера Genesis GV60. Снимки с автомобилем размещены на сайте KoreanCarBlog.

Genesis GV60 KoreanCarBlog

Где проходят испытания автомобиля, не сообщается. На данный момент о будущей новинке известно, что она будет выпускаться исключительно с электромотором. В основу автомобиля ляжет «тележка» E-GMP, на которой уже собрана модель Hyundai Ioniq 5.

Ожидается, что новая модель в техническом плане многое возьмёт от Ioniq 5. Если это так, то авто получит две версии. Первая модификация будет оснащаться одним электромотором производительностью 168 л. с., а вторая — двумя двигателями общей мощностью 302 л. с.

Премьера GV60 запланирована в течение ближайших месяцев.

Ранее специалисты компании Genesis вывели на зимние испытания в Европе седан G90 с пятилитровым мотором V8. Ожидается, что модель получит «приборку» с полностью цифровыми дисплеями, а также систему автономного вождения третьего уровня.

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