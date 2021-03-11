Кишинёв, , 09:15 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии поддержали предложение правительства страны закупить 1 млн доз вакцины от COVID-19 в обход закона о госзакупках. Об этом сообщает телеканал Accent TV.

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По данным журналистов, 10 марта в ходе заседания постоянного бюро парламента республики с этим предложением выступил и. о. премьер-министра страны Аурелиу Чокой. Он рассказал, что правительство готово выделить 137 млн леев (около $7,7 млн) на покупку вакцины.

Чокой подчеркнул, что правительство не будет отдавать предпочтение только одному производителю вакцины, поэтому населению будет предоставлен выбор, какой препарат принимать.

Стоит отметить, что ранее экс-президент Молдавии, лидер «Партии социалистов» Игорь Додон обвинил действующего президента республики Майю Санду в попытке создать искусственные препятствия для того, чтобы в Молдавию попала вакцина от COVID-19 российского производства.

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