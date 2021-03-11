Саратов, , 09:16 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 11 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 51 527 человек, за сутки инфицированы 173 жителя. Накануне заболели 172 человека. Выздоровели с начала пандемии 46 369 пациентов, или почти 90%, за сутки — 145 человек. Всего скончались 695 саратовцев. В стационарах и на дому лечатся всего 3244 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день подтверждены 64 новых случая, в Энгельсском районе — 19, Балашовском — 15, Балаковском — 13, остальные — в других муниципалитетах области. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано среди жителей старше 50 лет — 116 случаев. У 59 пациентов из числа заболевших выявлена пневмония.

ИА REGNUM напоминает, ограничительные меры по коронавирусу в школах Саратовской области будут действовать влоть до 1 января 2022 года. Это, по мнению замминистра образования области Ирины Чинаевой, необходимо для своевременного проведения профилактических мер при выявлении заболевших.

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