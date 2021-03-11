Солсбери, Великобритания, , 09:08 — REGNUM Печально известный дом, в котором, по версии британской полиции, бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены три года назад, будет выставлен ан продажу. Об этом сообщает The Mirror.

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Известно, что дом для дальнейшей продажи приобрёл Совет графства Уилтшир. На обеззараживание четырёхкомнатной недвижимости после «отравления» Скрипалей ушло 13 тыс. часов.

Отмечается, что сначала городские власти намерены «перестроить и реконструировать» здание. После ремонтных работ дом выставят на продажу в качестве жилой недвижимости «в долевую собственность по рыночной цене». Однако собственнику запретят сдавать его в аренду, чтобы предотвратить использование дома как средства обогащения.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник ГРУ, шпионивший в пользу Лондона, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Великобритания сразу же обвинила Россию в причастности к инциденту. Такую же позицию, с подачи Лондона, заняли и США.

Как заявили в посольстве РФ, Лондон обвинил Россию в применении на своей территории химического оружия, но никакими фактами и доказательствами это утверждение не подкреплено, оно совершенно голословно. Несмотря на это, история со Скрипалями стала поводом для введения санкций против России.

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