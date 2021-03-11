Москва, , 09:08 — REGNUM Законопроект, предполагающий введение штрафов для СМИ за упоминание террористических организаций без пометки об их запрете или ликвидации, разработали в Госдуме депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Предполагается, что граждан за нарушение будут штрафовать в размере 2 тыс. — 2,5 тыс. рублей, должностных лиц — 4 тыс. — 5 тыс. рублей, юридических лиц — 40 тыс. — 59 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Сейчас законом «О средствах массовой информации» установлено, что при распространении информации об организациях, включённых в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых действует вступившее в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности, нужно указывать, что их деятельность запрещена или что они ликвидированы. Такой список ведёт Министерство юстиции РФ.

В КоАП предусмотрена ответственность за распространение информации об организациях из перечня Минюста, признанных судом экстремистскими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.

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