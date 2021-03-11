Москва, , 09:19 — REGNUM Перспективный скоростной ударный беспилотник «Гром» сможет управлять сразу несколькими ударными дронами «Молния», сообщил 11 марта источник в оборонно-промышленном комплексе.

Беспилотный летательный аппарат «Гром» разработала петербургская компания «Кронштадт». Это ударный аппарат, который будет наделён способностью руководить роем из десяти ударных беспилотников «Молния».

Дроны «Молния» будет запускать другой авиационный носитель. Ранее они назывались «Пиранья», сообщил источник ТАСС.

По данным разработчика, ударные возможности беспилотнику «Гром» обеспечат четыре точки подвески. Две находятся под консолями крыльев, ещё две — внутри фюзеляжа. Взлётная масса аппарата — 7 тонн, полезная нагрузка — 1,3 тонны, дальность доставки полезной нагрузки — 800 км.

«Гром» сможет применять, в частности, ракеты класса «воздух-поверхность», новую авиационную управляемую ракету «изделие 85» и управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

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