Вашингтон, , 09:07 — REGNUM В США руководство компании Facebook попросило суд федерального округа Колумбия прекратить разбирательство по делу о нарушении социальной сетью антимонопольного законодательства. Соответствующие ходатайства поступили в среду в электронную базу суда.

В компании считают, что Федеральная торговая комиссия США игнорирует реальную ситуацию и динамику в той высококонкурентной сфере высоких технологий, в которой работает Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года иски против Facebook подали генеральные прокуроры 48 штатов и Федеральная комиссия по торговле США. Они полагают, что компания нарушает антимонопольное законодательство. Она доминирует в секторе социальных сетей и различными способами сохраняет своё преимущество. Комиссия считает также, что Facebook должна продать свои активы, в том числе социальную сеть Instagram и мессенджер WhatsApp.

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