Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за задымления на станции метро «Маяковская» (зелёная линия), с 08:59 мск прекращено движение на участке от ст. «Василеостровская» до ст. «Площадь Александра Невского 1». Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Маяковская»

«Станции «Беговая», «Приморская», «Василеостровская», «Площадь Александра Невского 1» закрыты на вход», — сообщили в метро.

Как сообщают очевидцы, после 8 часов утра при подъезде к станции «Маяковская» они увидели, что в тоннеле загорелся кабель, «был открытый огонь».

«На станции метро задымление», — сообщали люди в социальных сетях.

На место выехали пожарные.

С 08:31 по техническим причинам поезда следовали от станции «Маяковская» на проход. В 08:43 станция «Василеостровская» была закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, затем была закрыта станция «Беговая».

Напомним, в эскалаторном ходе и наземном вестибюле «Маяковской» продолжается капремонт, станция работает, но выход и вход на нее доступны со смежной станции «Площадь Восстания».

Станция метро «Маяковская» была открыта 3 ноября 1967 года в составе участка «Василеостровская» — «Площадь Александра Невского». Она находится на глубине в 51 метр. Капитального ремонта за все 53 года она не видела, поэтому многие строительные конструкции изрядно постарели, а механизмы выработали свой ресурс. Ожидается, что работы завершатся к концу года.