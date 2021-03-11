Самара, , 09:08 — REGNUM 352 социально-значимых объекта планируют подключить к качественному интернету в 2021 году в селах Самарской области. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что цифровизация малых населенных пунктов проходит в рамках реализации областной программы «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».

Так, в прошлом году к качественному интернету было подключено 280 социально-значимых объектов в сельских населенных пунктах области: школы, администрации сельских поселений, фельдшерско-акушерские пункты. А в текущем году планируется подключить к качественному интернету 325 таких объекта.

«Их суммарное число в 2021 году составит 1335. В результате реализации нацпроекта на территории региона будут оснащены современными телекоммуникационными сетями, в том числе на базе волоконно-оптических линий связи, 804 населенных пункта с суммарной численностью проживающего в них населения 3 199 933 человека, что составляет 99,5% от общего населения Самарской области», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Якутии интернет-трафик в прошлом году увеличился в 1,7 раза.

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