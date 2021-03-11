Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM Сотрудники Байкальского заповедника обратились с письмом к председателю СКР Александру Бастрыкину из-за уголовного дела в отношении государственного инспектора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

Дело было возбуждено после задержания пяти браконьеров на территории Алтачейского заказника. Пойманные нарушители пожаловались на избиение сотрудником Сергеем Красиковым при задержании.

«То есть убийцы косуль, покушавшиеся на жизнь человека — государственного инспектора, находящегося при исполнении и должностных обязанностей, обвиняют его в применении насилия через несколько месяцев после содеянного!» — отмечают в заповеднике.

В связи с этим сотрудники попросили главу СК разобраться в ситуации, назвав уголовное преследование против Сергея Красикова «умопомрачительной историей» и «вопиющей несправедливостью». Кроме того, в заповеднике не понимают, как организовать работу против браконьеров, если они действуют всё жёстче и наглее, а инспекторы остаются без защиты закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы из Бурятии Николай Будуев («Единая Россия») призвал разобраться в ситуации с браконьерами генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Читайте ранее в этом сюжете: В ситуации с браконьерами в Бурятии будет разбираться Генпрокуратура