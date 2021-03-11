Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В Екатеринбурге в скором времени может появиться новое кладбище. Об этом заявил глава службы городских кладбищ Константин Калашников журналистам.

По словам Калашникова, данный вопрос уже обсуждается в мэрии. Для начала нужно внести изменения в генплан города. На проектные работы нужно потратить около полугода, на само строительство — год. Возможно, кладбище организуют в направлении выезда из города в сторону Верхней Пышмы или Полевского.

«Мест на открытых кладбищах пока хватает, ведется постоянная работа в администрации города по выделению новых земельных участков и расширению кладбища», — сказал руководитель порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новое кладбище запланировали открыть в Верхней Пышме (Свердловская область) рядом с полигоном «Северный».

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