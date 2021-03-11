Одесса, Украина, 11 марта 2021, 09:04 — REGNUM В Одессе прошла встреча руководства военно-морских сил Украины с представителями сил НАТО, чьи корабли зашли в одесский порт. Об этом сообщила 10 марта пресс-служба ВМС Украины.
В ходе визита представителей НАТО обсуждалось обеспечение безопасности в Черноморском регионе, углубление взаимоотношений и сотрудничества между Украиной и Североатлантическим альянсом.
В пресс-службе отметили, что заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов встретился с командиром похода, капитаном 1 ранга Юсуфом Карагюлем .
Он добавил, что ВМС Украины восстанавливают боевой потенциал, частично утраченный в 2014 году, а также выразил надежду на укрепление и развитие сотрудничества с силами НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порт Одессы вошли четыре корабля постоянной противоминной группы НАТО.
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