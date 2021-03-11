Денвер, США, , 09:02 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Колорадо» шайбы забросили форварды Брэндон Саад и Габриэль Ландеског. У «Аризоны» точным броском отметился нападающий Тайлер Питлик.

В настоящее время «Колорадо» занимает четвёртое место в Западном дивизионе, на счету команды 30 очков. «Аризона» идёт на шестом месте с 28 очками.

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