Берлин, , 09:02 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 14 356 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 532 947.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончался 321 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 72 810.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,337 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (550 996 заразившихся), Бавария (452 024) и Баден-Вюртемберг (327 180).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 9146 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.