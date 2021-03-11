Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM Победить коронавирус в Казахстане можно только через вакцинацию. Об этом 11 марта написал президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Глава государства напомнил, что год назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии. Токаев отметил, что в Казахстане были приняты решительные меры, в том числе для материальной поддержки населения.

Президент Казахстана считает, что в республике удалось преодолеть острую фазу пандемии. «Но эта коварная болезнь все еще несет большую угрозу», — написал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация населения Казахстана началась 1 февраля 2021 года. На первом этапе в республике применяют российскую вакцину «Спутник V». В дальнейшем планируется использовать местную вакцину QazCovid-in.