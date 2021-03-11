Москва, , 08:57 — REGNUM На территории Москвы и в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) построят три новых подстанции скорой помощи, сообщили в Стройкомплексе.

Строительство подстанций на 60 машин скорой помощи планируется построить в 2023 году за счет средств городского бюджета.

Практически завершено строительство подстанций в районе Даниловский и в городе Московский на 20 машин каждая. Разрабатывается проектная документация на строительство подстанции в Щербинке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года на территории Новой Москвы будет построено 15 медицинских объектов.

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