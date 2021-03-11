Казань, , 09:00 — REGNUM В Татарии по подозрению в должностных преступлениях задержан замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

52-летнего мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, с 2013 по 2019 годы МЧС РТ заключало госконтракты на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 млн рублей с предприятиями ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности». Неустановленные лица из числа представителей вышеназванных организаций по сговору с подозреваемым не выполнили условия контрактов и провели работы в нарушение технических заданий, при этом работы были приняты. В результате системы оповещения не были соответствующе готовы, а выделенные деньги — растрачены и присвоены.

В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания в отношении задержанного меры пресечения. Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2020 году в Татарии по подозрению в мошенничестве на 161 млн рублей задержали замглавы регионального МЧС. в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица республиканского МЧС учредили фирму, дублирующую функции поисково-спасательной службы при МЧС РТ. Злоумышленники занижали оценку степени готовности юрлиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. Исполнять договорные обязательства привлекались сотрудники поисково-спасательной службы.

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