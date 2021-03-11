Абакан, , 08:57 — REGNUM Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 11 марта в правительстве республики, умерла 85-летняя женщина.

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За весь период пандемии в Хакасии жертвами COVID-19 стали 480 человек, в том числе 350 человек — старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в Хакасии выявлено 21 508 носителей коронавируса, выздоровели 20 593 человека.

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