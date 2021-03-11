Агра, Индия, , 08:58 — REGNUM Как минимум девять человек погибли и еще трое пострадали в результате лобового столкновения внедорожника с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере страны. Об этом 11 марта сообщает газета The Times of India со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, ДТП произошло в городе Агра, когда, согласно предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем.

Также уточняется, что все погибшие в автомобильной аварии скончались на месте, а пострадавшие доставлены в медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта как минимум восемь человек погибли и еще 11 пострадали из-за падения автобуса в пропасть в северном индийском штате Химачал-Прадеш.