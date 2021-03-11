Анахайм, США, , 08:57 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Адриан Кемпе. Ещё по шайбе забросили форварды Анже Копитар, Андреас Атанасиу и Алекс Иафалло.

В составе «Анахайма» точным броском отметился нападающий Сэм Стил.

В настоящее время «Лос-Анджелес» занимает пятое место в Западном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Анахайм» идёт на седьмом месте с 22 очками.

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