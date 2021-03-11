Чебоксары, , 08:53 — REGNUM В Чувашии более 72% самозанятых работают на территории республике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании регионального правительства уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Александр Рыбаков.

Отчитываясь о работе в 2020 году, бизнес-омбудсмен проинформировал о количестве самозанятых.

«У нас увеличилось количество самозанятых в регионе — до 11 750 человек. Из них почти 8,5 тыс. осуществляют деятельность непосредственно в Чувашской Республике», — сказал Александр Рыбаков.

Таким образом, 72,3% самозанятых работают в Чувашии. О том, на каких территориях трудятся остальные 27,7% самозанятых, зарегистрированных в республике, не сообщается.

Напомним, в 2020 году доля субъектов МСП в валовом региональном продукте составила 33,7%. Из его доклада следует, что «малый и средний бизнес Чувашии — это 45 тыс. субъектов, которые обеспечивают рабочими местами почти треть занятого населения республики (29,7%)».

Как сообщало ИА REGNUM, на планёрке в январе 2021 года глава Чувашии Олег Николаев отчитал вице-премьера — министра экономики Дмитрия Краснова, который заявил, что в республике количество субъектов МСП сократилось на 7%, но «если приплюсовать самозанятых, то мы получаем не такую уж плохую картину». Руководитель республики напомнил, по федеральной методике самозанятые «уже официально включаются в количество субъектов малого и среднего предпринимательства».

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