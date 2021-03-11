Лондон, , 08:52 — REGNUM В Великобритании известного тележурналиста Пирса Моргана уволили с телеканала ITV после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл обратилась с жалобой к гендиректору телеканала. Об этом сообщил обозреватель ITV Крис Шип.

По его словам, это произошло после того, как Морган в эфире заявил, что не верит ни единому слову, сказанному Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

«Меган выразила опасения по поводу того, как слова Моргана скажутся на проблеме психического здоровья и как они могут повлиять на других людей, думающих о самоубийстве», — сказал Шип.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.

Они рассказали, что после свадьбы королевская семья оказывала давление на Меган Маркл, чтобы она воздерживалась от публичных выступлений. Также она утверждает, что ее посещали мысли о самоубийстве.

Отдельные проблемы возникли после того, как пара стала ожидать ребенка. Утверждается, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Принц Гарри отметил, что эта ситуация повергла его в шок. Что касается своего брата принца Уильяма, то с ним вместе, по словам Гарри, они «прошли через ад».

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