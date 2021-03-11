Хасанский район, Приморский край, , 08:54 — REGNUM В Приморье суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с экс-главы Хасанского района более 32 млн рублей ущерба, причиненного должностным преступлением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

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В 2018 году приговором Хасанского районного суда чиновник был признан виновным в превышение должностных полномочий, ему назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

В ходе следствия и в суде установлено, что в 2011—2013 годах, будучи главой муниципалитета, он в массовом порядке отдавал в собственность заявителям муниципальные земли под вспомогательными некапитальными объектами недвижимости (сараи и т. п.), которые были несоизмеримыми по площади предоставляемым земельным участкам, якобы необходимым для эксплуатации этих некапитальных строений. При этом земля продавалась без аукционов по льготной выкупной стоимости.

В результате преступной деятельности муниципальному району причинен ущерб на сумму более 32 млн рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с осужденного ущерба в полном объемё.

Хасанский район считается «жемчужиной» Приморья — здесь располагается множество баз отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту передачи земельного участка в национальном парке «Марий Чодра» в частные руки.