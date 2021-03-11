Вашингтон, , 08:53 — REGNUM США обеспокоены усилением активности России в Латинской Америке. Об этом 10 марта заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса.

«Я разделяю эту обеспокоенность», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос одного из законодателей, утверждавшего, что Россия якобы пытается «дестабилизировать» ситуацию в Латинской Америке.

«Мы видим это в Венесуэле. Мы видели, я думаю, возрождение российского присутствия и деятельности на Кубе в последние несколько лет, и мы очень внимательно к этому относимся на всех направлениях», — также уточнил госсекретарь США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация осведомлена, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 95%, и рассматривает возможность введения новых санкций.