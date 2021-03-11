Берлин, , 08:52 — REGNUM Компания Mercedes-Benz создаст электрифицированный C-Class нового поколения на базе новой платформы. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на главного операционного директора компании Маркуса Шафера.

Представлен новый электромобиль немецкой марки будет через несколько лет. Он будет создан на новой «тележке» MMA, предназначенной для новых электрифицированных моделей.

«Новая платформа ММА предназначена главным образом для электрических машин. Прежде всего — компактных, но потенциально на ней могут быть собраны и среднеразмерные модели», — сообщил Шафер.

Напомним, актуальные версии Mercedes-Benz C-Class и S-Class (W223) построены на платформе MRA. При этом электрокары Mercedes-Benz EQA, EQB и EQC основаны на платформе MEA.

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