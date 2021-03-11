Сеул, , 08:52 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Экваториальной Гвинеи, пострадавших от серии взрывов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят $200 тыс.

Напомним, что 7 марта на военной базе в городе Бата произошла серия взрывов. Погибли 98 человек, не менее 600 человек пострадали.

Читайте также: Жертвами серии взрывов в Экваториальной Гвинее стали около 100 человек

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта представители МИД Южной Кореи сообщили, что правительство страны намерено выделить $19 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Йемена.

А также: Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Йемена