Ярославль, , 08:50 — REGNUM В январе-феврале 2021 года в Ярославской области налоговые сборы в консолидированный бюджет России выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник УФНС по Ярославской области Дмитрий Яковицкий.

Деньги

Всего в в консолидированный бюджет РФ с территории Ярославской области за январь-февраль 2021 года поступило 25 млрд 34 млн рублей.

Из них в федеральный бюджет пошло 10,9 млрд, в консолидированный бюджет Ярославской области — 14 млрд, что на 11,7% больше уровня прошлого года. Также выросли сборы в пенсионный фонд и фонд социального страхования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году по данным Росстата в регионе снизился объём промышленного производства и производства сельхозпродукции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области упали промышленность и сельское хозяйство в 2020 году