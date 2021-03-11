Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Для того чтобы Южная и Северная Корея заключили мирный договор, необходимо несколько условий. Так, в частности, это зависит от обеспечения безопасности Республики Корея и Японии, а также от денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Он добавил, что для официального завершения корейской войны в первую очередь необходимо убедиться, что США делают «всё возможное для обеспечения безопасности союзников и партнёров, начиная с Южной Кореи и Японии». Кроме того, необходимо работать над достижением денуклеаризации Корейского полуострова.

«И конечно же, убедиться, что мы принимаем во внимание нашу собственную безопасность», — подчеркнул Блинкен.

Он отметил также необходимость «проведения весьма тесных консультаций» с американскими партнёрами, начиная с Республики Корея. Глава Госдепа США также напомнил, что вашингтонская администрация проводит обзор существующего подхода США к политике в отношении КНДР, чтобы убедиться в наличии наилучших средств для продвижения денуклеаризации Корейского полуострова, а также изучить «различные точки давления» для достижения прогресса в этом вопросе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул продолжит работать над заключением мирного договора с КНДР, денуклеаризацией и установлением мира на Корейском полуострове. Южнокорейский лидер подчеркнул, что мир на Корейском полуострове необходим для процветания всей Северо-Восточной Азии.