Улан-Удэ, , 08:49 — REGNUM Железные дороги являются для Бурятии стратегической отраслью. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов в ходе совещания с участием гендиректора РЖД Олега Белозёрова и руководителей Восточно-Сибирской железной дороги, передают ИА REGNUM в правительстве региона.

По словам главы, «Российские железные дороги» являются крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в регионе. Он напомнил также о проектах, реализуемых компанией в республике. В частности, вводится вокзальный комплекс небольших станций, в Улан-Удэ завершена реконструкция главного железнодорожного вокзала Бурятии.

«В рамках соглашения по развитию восточного полигона вместе с вами реализуем экологические мероприятия по защите Байкала, по правильной организации работ с минимальным экологическим ущербом», — отметил Алексей Цыденов.

В ходе совещания руководитель РЖД представил нового начальника ВСЖД, которым стал Вадим Владимиров, ранее возглавлявший Красноярскую железную дорогу. По словам Олега Белозёрова, он владеет спецификой работы на восточном полигоне.