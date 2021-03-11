Ижевск, , 08:46 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 марта прививку от коронавируса сделали 35 975 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 18 140 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За сутки были впервые вакцинированы 818 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1849 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в республике провели 905 321 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1633 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 810 исследований.

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