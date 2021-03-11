Эрфурт, Германия, , 08:55 — REGNUM Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал к скорейшему использованию в стране российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 11 марта.

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По словам политика, вакцина «Спутник V» даёт большой шанс поскорее восстановить нормальную жизнь. В 1960-х годах «западногерманская чувствительность», из-за которой власти отказались применять советскую вакцину против полиомиелита, осложнила жизнь многим детям.

«Я призываю правительство ФРГ дать ясно понять ЕС, что сейчас необходимо заказать у производителей «Спутника V» соответствующее количество вакцины», — подчеркнул Рамелов.

Глава правительства Тюрингии добавил, что привьётся той вакциной, которая будет в наличии, когда подойдёт его очередь для процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала марта вакцина «Спутник V» проходит экспертизу Европейского агентства лекарственных средств. Ранее к переговорам с Россией о поставках «Спутника V» призвал премьер-министр германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

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