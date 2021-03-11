Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве более 10 тысяч пациентов городских стационаров, заболевших COVID-19, получили плазму крови с антителами, сообщается на портале мэра.

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Главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Андрей Буланов пояснил, что плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител.

Решение о введении пациенту плазму крови с антителами решает консилиум врачей после анализа состояния пациента. Стать донорами плазмы могут люди в возрасте 18−55 лет, переболевшие COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 6 тыс. горожан, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы с антителами.

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