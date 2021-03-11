Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин на будущей неделе посетит с визитом Индию, где проведет со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом обсуждение вопросов укрепления военного сотрудничества двух стран. Об этом 11 марта сообщили журналистам в пресс-службе Пентагона.

«Ллойд Остин встретится в Индии с министром обороны и другими представителями высокого ранга, отвечающими за вопросы национальной безопасности», — отметили в пресс-службе.

Также уточняется, что сторонами будет проведено обсуждение укрепления партнёрства в военной сфере и продвижения сотрудничества для обеспечения «свободного, процветающего и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты намерены укреплять помощь Украине.