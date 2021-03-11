Орск, Оренбургская область, , 08:41 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура внесла мэру Орска Василию Козупице представление после проведенной проверки и выявления множества снежных гор и наледи на городских улицах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ленинского района Орска.

По данным ведомства, в отношении ответственного должностного лица администрации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). Оно направлено на рассмотрение в суд,

Также надзорное ведомство указало на неудовлетворительную работу управляющих компаний. На 34 многоквартирных домов уборка снега и удаление наледи на свесах крыш на момент проверки не проведены.

Ранее мэр Орска заявил в Instagram, что режим повышенной готовности в городе продлён до 15 марта. Он сообщил, что проинспектировал муниципалитет и сделал вывод об огромной проведённой работе, признав, что «предстоит еще не меньше».

«Снега за последние две недели выпало в разы больше нормы.⠀ Техника и люди работают в круглосуточном режиме. Ночью убирают город, днем пробивают проблемные улицы в поселках», — сказал он.

В Орске работает 21 единица собственной техники. Кроме того, привлечены тракторы, грейдеры, погрузчики промышленных предприятий, управляющих компаний. По словам Козупицы, это совсем немного на более чем 600 километров городских дорог.

«Особое внимание уделяем разбору и вывозу скопившихся на обочинах снежных завалов. В первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить асфальт, особенно на тех участках, которые отремонтированы по нацпроекту БКАД», — подчеркнул мэр.

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