Миннеаполис, США, , 08:41 — REGNUM Верховный суд в американском Миннеаполисе (штат Миннесота) не принял к рассмотрению обращение защиты экс-полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в непредумышленном убийстве чернокожего Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал NBC.

Адвокаты пытались оспорить вынесенное ранее решение апелляционного суда штата, который постановил, что следует пересмотреть решение окружного суда о снятии части обвинений с экс-полицейского.

Таким образом, верховный суд не будет вмешиваться в начавшееся рассмотрение дела Шовина по существу. В случае, если бы обращение адвоката было принято к рассмотрению, суд могли бы приостановить.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в городе Миннеаполис американского штата Миннесота полицейские в ходе задержания чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда применили удушающий прием, который позже привел к смерти арестованного.

Ранее в Миннеаполисе началось судебное заседание по делу экс-полицейского Шовина. На первом этапе будут отобраны 12 членов жюри, а также еще двое запасных. Адвокаты и обвинение смогут выступить со вступительным словом не ранее 29 марта.

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