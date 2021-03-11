Абакан, , 08:41 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 16 человек, сообщили ИА REGNUM 11 марта в правительстве республики.

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За весь период в регионе подтверждено 21 508 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 28 жителей Хакасии, за всё время — 20 593.

Амбулаторно лечатся 317 человек, в стационарах — 115. В тяжёлом состоянии находятся 20 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе пять человек — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Хакасии было выявлено девять носителей коронавируса, выздоровели 44 человека.

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