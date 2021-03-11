Чита, , 08:40 — REGNUM Власти Забайкальского края инициировали проверку наличия морозильников для хранения вакцины от коронавируса в районах. Как сообщает сегодня, 11 марта, официальный сайт регионального правительства, соответствующее поручение вице-премьера регионального правительства Андрея Гурулева получили главы муниципалитетов.

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«Вчера были в Балее, сегодня в Забайкальске. И тут и там необходимы морозильники для хранения больших партий вакцины. Этот вопрос надо по всем районам рассмотреть», — пояснил Гурулев. По его словам, сейчас в регионе существует дефицит препарата, но до конца марта месяца ситуация должна измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 11 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 670 человек, причём 83 из них обнаружили за последние сутки. Вакцинация на территории региона сейчас осуществляется в 52 пунктах и 5 передвижных ФАПах.

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