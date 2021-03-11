Пекин, , 08:39 — REGNUM Китайский комедийных хит «Привет, мама» продолжил удерживать лидерство в кинопрокате Китая 24-й день подряд, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Фильм заработал около 13,46 млрд юаней (порядка $2,07 млн), сообщили в Китайской сети киноданных. Фильм повествует о молодой женщине, скорбящей о безвременно ушедшей из жизни матери, погибшей в результате ДТП. Каким-то образом ей удается попасть в 1981 год и подружиться со своей матерью.

Фильм принес 35% всех сборов за прошедшие сутки. Всего он заработал 5,16 млрд юаней за 27 дней проката. На втором месте расположилась комедия «Конец игры» с 9,03 млн юаней сборов. Третье место занимает комедия «Детектив из Чайнатауна-3» с 5,29 млн юаней сборов.