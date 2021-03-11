Ижевск, , 08:39 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

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Умер мужчина в возрасте 60 лет. Течение заболевания у погибшего сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 366 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 10 марта, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 677 человек, из которых четверо умерли в накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в республике выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 73 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 118 случаев.