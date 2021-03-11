Горно-Алтайск, , 08:38 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом, что на пять случаев больше, чем накануне, 10 марта. В числе заразившихся двое детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Коронавирус подтвердился у девяти жителей города Горно-Алтайска, у пяти жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у жителя Кош-Агачского района, у жителя Улаганского района, у жителя Усть-Канского района, у жителя Усть-Коксинского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 399. Зафиксирован 201 летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Выздоровели к настоящему времени 16 166 человек.