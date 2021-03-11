Турин, Италия, , 08:38 — REGNUM Туринский «Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду в летнее межсезонье. Об этом 11 марта сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

«Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. При этом его зарплата в €31 млн в год слишком высока для клуба, поэтому «бьянконери» рассматривают возможность его продажи летом 2021 года.

Напомним, Роналду перешёл в «Ювентус» в июле 2018 года из мадридского «Реала» за €117 млн. С тех пор он сыграл за итальянский клуб 121 матч, в которых забил 92 гола и отдал 22 результативные передачи. В составе туринского клуба он дважды стал чемпионом Италии (2018/19, 2019/20) и дважды выиграл Суперкубок Италии (2018, 2020).

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