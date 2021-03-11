Ковров, Владимирская область, , 08:44 — REGNUM Возгорание произошло в производственном здании рядом с заводом имени Дегтярёва в городе Коврове Владимирской области, сообщает 11 марта пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре по адресу улица Труда, дом 4 поступило в экстренные службы в 05:03 мск. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на третьем этаже трёхэтажного железобетонного здания.

По данным администрации, людей в здании не было, сведений о пострадавших нет. Площадь пожара, которую предварительно оценили в 300 кв. метров, увеличилась до 800 кв. метров, сообщили в ведомстве ТАСС.

«Локализации на данный момент нет», — уточнили в МЧС.

В борьбе с огнём задействованы 50 человек и 18 единиц техники.