Сухум, , 08:40 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 10 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 253 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 34 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 55 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 11 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 011 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 420 победили инфекцию. Всего в стране скончались 203 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 8 и 9 марта в Абхазии выявили десять носителей SARS-CoV-2 в результате 184 исследований.

Стоит отметить, что 9 марта члены Координационного штаба Абхазии отметили снижение темпов распространения коронавируса в республике, но рекомендовали продлить карантинные ограничения. Главный санитарный врач страны Людмила Скорик отметила, что ограничения нужно сохранить, так как в стране еще не началась массовая вакцинация.

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