Ростов-на-Дону, , 08:36 — REGNUM Градоначальник Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко настоятельно рекомендовал руководству АО «Ростовводоканал» пересчитать плату за вонючую воду. Сити-менеджер возложил ответственность за некачественную услугу на предприятие.

«Вы считаете, что вода качественная, но тысячи людей так не считают. Я рекомендую вам пересмотреть начисление платы за воду жителям, которые пострадали. Потому что когда вода зелёная, ей невозможно пользоваться, это неправильно», — пояснил Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону специалисты проведут полный анализ состава воды в реке Дон. Наряду с этим неприятный запах воды планируется устранить с помощью запуска установки по дозированию древесного порошкообразного угля. Ввод в эксплуатацию установки затянулся, считают власти.

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