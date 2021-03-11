Ижевск, , 08:36 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 марта выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 73 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 118 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 74 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 25 808 человек. 366 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2944 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, органы Роспотребнадзора и Глазовская межрайонная больница отметили рост числа случаев внебольничной пневмонии среди детей. Руководство ЧМЗ (Чепецкого механического завода) информировало оперативный штаб о росте числе заражений коронавирусом среди сотрудников предприятия. По оценкам отдела санитарного надзора МСЧ-41, заражение в основном происходит бытовым путем, в том числе через детей, которые переносят инфекцию бессимптомно. Решено перевести на дистанционное обучение учреждения дополнительного образования в Глазове.