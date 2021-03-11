Курган, , 08:36 — REGNUM В Кургане ежедневно на протяжении всей масленичной недели будут проходить праздничные гуляния в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Как отмечают Масленицу в России и за рубежом — все новости»

Каждый день до 14 марта, с 15:00 до 19:00 жителей и гостей Кургана ждёт праздничная программа — концерты от артистов из районов области, ярмарки, угощения, русские народные забавы, призы и подарки.

Ещё одним местом народных гуляний стал торговый центр «Пушкинский», где ежедневно, до 14 марта, выступают артисты из Курганского областного колледжа культуры. Там же проводятся игровые программы для взрослых и детей, и празднующих потчуют чаем и блинами.