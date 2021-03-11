Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Американский аукционный дом Hemmings выставил на продажу редкий Chrysler Turbine Car, оснащенный газотурбинным двигателем. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в частной собственности находятся всего два таких автомобиля. Выставленная на продажу модель 30 лет была в собрании Kleptz Collection. Ещё одним автомобилем Chrysler Turbine Car владеет американский актёр, стендап-комик, телеведущий и писатель Джей Лено.

А всего было выпущено девять Chrysler Turbine Car. Семь моделей находятся в различных музеях. Стоит отметить, что газотурбинные автомобили Chrysler — это экспериментальные легковые автомобили с газотурбинными моторами, разработанные в 1953—1979 годах компанией «Крайслер».

В частные руки выставленная на продажу модель с номером шасси 991 231 попала по просьбе одного коллекционера. До этого она предназначалась Музею естественной истории в Лос-Анджелесе.

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