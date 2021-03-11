Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM Власти Казахстана планируют вдвое увеличить заработную плату учителей и стипендию студентов к 2024 году. Об этом 11 марта заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

По его словам, в указанный период планируется построить 800 новых школ и модернизировать 5 тыс. сельских школ. Кроме того, обучение в колледжах будет полностью бесплатным, отметил глава правительства.

Мамин добавил, что к 2024 году планируется полностью обновить образовательные программы вузов в соответствии с профессиональными стандартами. Это повысит возможность для трудоустройства выпускников, считает премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Казахстана планирует внедрить конкурсный принцип приема педагогов в государственные образовательные учреждения.

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