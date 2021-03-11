Улан-Удэ, , 08:34 — REGNUM 11 марта в столице Бурятии Улан-Удэ стартовал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерации спортивной борьбы РФ.

«В соревновательной программе дня состоятся предварительные и полуфинальные схватки в весовых категориях 57,86 и 92 кг», — отметили в федерации.

В весе до 57 кг фаворитами считаются двукратный чемпион мира Заур Угуев и действующий чемпион Европы Азамат Тускаев. До 86 кг — двукратный победитель чемпионатов Европы Артур Найфонов и чемпион Европы и Европейских игр Даурен Куруглиев.

В неолимпийском весе до 92 кг в число фаворитов включают Анзора Уришева, Сослана Кцоева, а также Батырбека Цакулова и Магомеда Курбанова. Схватки чемпионата будут транслироваться онлайн.